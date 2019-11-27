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  • الجيش الإسرائيلي:متابعة لتقارير إطلاق صفارات الإنذار بعسقلان تم الكشف عن إطلاق نار غير صاروخي

شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ موقعاً للمقاومة جنوب قطاع غزة

طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ موقعاً للمقاومة جنوب قطاع غزة
قصف إسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بعدة صواريخ، موقع (عين جالوت) العسكري، غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

في السياق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت): أن صفارات الإنذار انطلقت، بفعل نيران مضادة أُطلقت من غزة نحو طائرات سلاح الجو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان، تم الكشف عن إطلاق نار غير صاروخي".

وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن مستوطنة أصيبت خلال هروبها إلى الملاجئ، بعد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان.

يأتي ذلك بعد تحليق مكثف من طيران الاحتلال في أجواء قطاع غزة بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخين من القطاع نحو سديروت، حيث تصدت القبة الحديدية لأحدهما، وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

يتبع..

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