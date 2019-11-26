نتنياهو: "سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا وسنواصل الحفاظ على أمن "إسرائيل"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء يوم الثلاثاء، تهديدا إلى قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.



وقال موقع (والا) الاسرائيلي على لسان نتنياهو:" إذا اعتقد شخص ما في غزة أن بإمكانه رفع رأسه بعد عملية الحزام الأسود - فسيكون قد ارتكب خطأ صعبا، لأننا سنرد بحزم على أي هجوم ضدنا".



وأضاف نتنياهو أننا "سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل" على جميع الجبهات".



وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين، مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.