العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام غداً وتعليق الدوام كليًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الإطار الممثل للعاملين بجامعة الأقصى بغزة، استمرار فعالياته ، احتجاجاً على عدم صرف إدارة الجامعة علاوات العاملين المستحقة.
أكد الإطار الممثل للعاملين بجامعة الأقصى بغزة، استمرار فعالياته ، احتجاجاً على عدم صرف إدارة الجامعة علاوات العاملين المستحقة.
وقال العاملون في بيان لهم وصل "دنيا الوطن " نسخة عنه انهم سيقومون بتنظيم اعتصام يوم غد الأربعاء، وسيكون هناك تعليق للدوام كلياً يوم الخميس القادم.
واليكم نص البيان:
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