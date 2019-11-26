العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام غداً وتعليق الدوام كليًا الخميس





وقال العاملون في بيان لهم وصل "دنيا الوطن " نسخة عنه انهم سيقومون بتنظيم اعتصام يوم غد الأربعاء، وسيكون هناك تعليق للدوام كلياً يوم الخميس القادم.







واليكم نص البيان:







رام الله - دنيا الوطنأكد الإطار الممثل للعاملين بجامعة الأقصى بغزة، استمرار فعالياته ، احتجاجاً على عدم صرف إدارة الجامعة علاوات العاملين المستحقة.