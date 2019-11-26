شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الفتحاوية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام وإلغاء الامتحانات المقررة يوم غد الأربعاء، حدادا على الشهيد الأسير سامي أبو دياك.

وقال رئيس مجلس الطلبة علي كميل، إن المجلس وحركة الشبيبة وطلبة الجامعة سيتوجهون يوم غد إلى منزل ذوي الشهيد أبو دياك تضامنا معهم، وتنديدا بجريمة الاحتلال بحقه.

أخبار ذات صلة

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام غداً وتعليق الدوام كليًا الخميس

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام غداً وتعليق الدوام كليًا الخميس

توقعات بزخات مطرية.. تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد

توقعات بزخات مطرية.. تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

شاهد: لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار بـ (سديروت)

شاهد: لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار بـ (سديروت)

الجامعة العربية تُدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك

الجامعة العربية تُدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك

شاهد: إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه (سديروت) وإصابة مستوطنة

شاهد: إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه (سديروت) وإصابة مستوطنة

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

اتفاق بين وزارة المالية و&#34;كهرباء القدس&#34; يمهد لإنهاء الأزمة في مناطق امتيازها

اتفاق بين وزارة المالية و"كهرباء القدس" يمهد لإنهاء الأزمة في مناطق امتيازها

الأسرى يُعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لثلاثة أيام

الأسرى يُعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لثلاثة أيام

شعث يدعو الجاليات الفلسطينية لحملات ضغط ومناصرة للأسرى

شعث يدعو الجاليات الفلسطينية لحملات ضغط ومناصرة للأسرى

منوعات

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عربي

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي