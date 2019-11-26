الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الفتحاوية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام وإلغاء الامتحانات المقررة يوم غد الأربعاء، حدادا على الشهيد الأسير سامي أبو دياك.



وقال رئيس مجلس الطلبة علي كميل، إن المجلس وحركة الشبيبة وطلبة الجامعة سيتوجهون يوم غد إلى منزل ذوي الشهيد أبو دياك تضامنا معهم، وتنديدا بجريمة الاحتلال بحقه.