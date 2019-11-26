دولي

البيت الأبيض يدعو الأمريكيين للاختيار بين الديكين التركيين الروميين "خبز" و"زبدة"

البيت الأبيض يدعو الأمريكيين للاختيار بين الديكين التركيين الروميين "خبز" و"زبدة"
رام الله - دنيا الوطن
قبل يومين من عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة نشر البيت الأبيض صورتين لديكين تركيين روميين، داعيا المواطنين للتصويت واختيار الطائر الذي سيمنحه دونالد ترامب عفوا رئاسيا هذا العام.

ونشر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تغريدة في "تويتر"، كشف فيها أن أحد الديكين يدعى "بريد"، أي "خبز"، والثاني اسمه "باتير"، أي "زبدة" بحسب "روسيا اليوم".

وتساءل: "خبز أم زبدة؟"، وأضاف مخاطبا المواطن: "لا تنسى أن تدلي بصوتك لاختيار ديك عيد الشكر الوطني!"

ويصادف عيد الشكر يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي فترة العيد تتبع الرئاسة الأمريكية تقليدا سنويا يقضي بمنح عفو عن أحد الديوك الرومية كي لا يقدم كوجبة طعام على مائدة العيد.

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