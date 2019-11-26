توقعات بزخات مطرية.. تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ ارتفاع على طقس فلسطين غدا الأربعاء ليصبح الجو دافئاً في النصف الأول من النهار في كافة المناطق ، وفي ساعات العصر والمسا تدخل كتلة هوائية أكثر برودة لتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.



وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الليل مع فرصة لهطول زخات محلية ليلاً في بعض المناطق ، الرياح تكون شرقية صباحاً تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية.



طقس فلسطين الخميس: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.



طقس فلسطين الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في السواحل وشمال البلاد. وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق ، وتكون الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



طقس فلسطين السبت يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.