إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أحد عمال بلدية الخليل برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



واستنكرت بلدية الخليل إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على "صانع الجمال" عوض محمد فهد الجعبري أثناء تأديته عمله، ما أدى لإصابته برصاصة "مطاطية" في قدمه.



ودعت البلدية، المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بعملها بلجم الاحتلال، وإيقاف جرائمه واعتداءاته المتكررة بحق شعبنا الأعزل.