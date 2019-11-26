شاهد: الدول التي سيمر فوقها القمر الصناعي المصري الجديد

رام الله - دنيا الوطنكشف فيديو نشرته قناة "TEN" المصرية عن الدول التي سيمر فوقها القمر الصناعي المصري الجديد "طيبة-1"، وبينها ليبيا وسوريا والأردن والسودان وإثيوبيا.ويساهم القمر أيضا في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية، وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي في دول حوض النيل وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.وستتولى الحكومة المصرية، عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي عقب إطلاقه، اليوم الثلاثاء، لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقدم الشركة الوطنية المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية بحسب "روسيا اليوم".وتأجل إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر إطلاقه يوم الجمعة الماضي، وسيتم إطلاقه اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.