عربي

شاهد: الدول التي سيمر فوقها القمر الصناعي المصري الجديد

شاهد: الدول التي سيمر فوقها القمر الصناعي المصري الجديد
رام الله - دنيا الوطن
كشف فيديو نشرته قناة "TEN" المصرية عن الدول التي سيمر فوقها القمر الصناعي المصري الجديد "طيبة-1"، وبينها ليبيا وسوريا والأردن والسودان وإثيوبيا.

ويساهم القمر أيضا في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية، وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي في دول حوض النيل وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.وستتولى الحكومة المصرية، عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي عقب إطلاقه، اليوم الثلاثاء، لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقدم الشركة الوطنية المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية بحسب "روسيا اليوم".

وتأجل إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر إطلاقه يوم الجمعة الماضي، وسيتم إطلاقه اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.

 

أخبار ذات صلة

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

17 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

17 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

الحريري: ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين

الحريري: ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

اتفاق بين وزارة المالية و&#34;كهرباء القدس&#34; يمهد لإنهاء الأزمة في مناطق امتيازها

اتفاق بين وزارة المالية و"كهرباء القدس" يمهد لإنهاء الأزمة في مناطق امتيازها

الأسرى يُعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لثلاثة أيام

الأسرى يُعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لثلاثة أيام

شعث يدعو الجاليات الفلسطينية لحملات ضغط ومناصرة للأسرى

شعث يدعو الجاليات الفلسطينية لحملات ضغط ومناصرة للأسرى

منوعات

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عربي

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي