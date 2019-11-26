شاهد: لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار بـ (سديروت)

وأورد موقع (كان حدشوت) لحظة هروب المستوطنين إلى الملاجئ، بعد انطلاق صفارات الإنذار في (سديروت).

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن مستوطنة أصيبت خلال هروبها إلى الملاجئ، بعد انطلاق صفارات الإنذار في (سديروت).





وأكد موقع (حدشوت بتاخون سدي) أن خمسة صواريخ، أطلقت من غزة، واعترضت القبة الحديدية اثنين منها، بعد تفعيل صفارات الإنذار.





وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه ومتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، و(سديروت) فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة.



