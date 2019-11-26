شاهد: إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه (سديروت) وإصابة مستوطنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة و(سديروت)، مشيراً إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة.



وفي السياق، أكد موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أن خمسة صواريخ، أطلقت من غزة، واعترضت القبة الحديدية اثنين منها، بعد تفعيل صفارات الإنذار.





وأوضح جيش الاحتلال، أن القبة الحديدية، اعترضت صاروخاً واحداً، فيما أكدت إذاعة الجيش اصابة مستوطنة خلال هروبها إلى الملاجئ، بعد انطلاق صفارات الإنذار في (سديروت).