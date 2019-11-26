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شاهد: آلاف من عناصر اليمين والليكود يتظاهرون في تل أبيب دعماً لنتنياهو

شاهد: آلاف من عناصر اليمين والليكود يتظاهرون في تل أبيب دعماً لنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة 13 الإسرائيلية :"إن آلاف من عناصر اليمين والليكود، يتظاهرون الآن في تل أبيب، دعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" .

وذكر موقع (i24 news) الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التقى اليوم الثلاثاء، برئيس الكنيست يولي إدلشتين، ودعا الاثنان إلى الوحدة في داخل حزبهما (الليكود) بعد "خيار التمرد" الذي بات ينتهجه عضو الحزب جدعون ساعر.
 
وأشار الموقع إلى أن حزب (الليكود) معروف بولائه المُطلق لرئيسه بنيامين نتنياهو، مهما كانت الظروف، إلا أن ساعر المعروف بخصومته مع نتنياهو وعائلته، يُغرد منذ فترة طويلة خارج السرب، وينتقد نتنياهو بشدة.
 
وصعد ساعر من هجومه على نتنياهو، ودعاه لأول مرة صباح الثلاثاء إلى تقديم الاستقالة، وقال: "كان على نتنياهو تحمّل المسؤولية، ليس بسبب لائحة الاتهام، بل لأن كل شيء في البلاد عالق بسببه، بدون القدرة على تشكيل حكومة".
 
وشن قادة حزب (الليكود) هجوماً كاسحاً على ساعر، مُدافعين عن نتنياهو، وأبرز هؤلاء القادة، وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزيرة الرياضة والثقافة، ميري ريغيف، وعضو الكنيست، نير بركات.

 

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