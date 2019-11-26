قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ستة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة تفجيرات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، بواسطة عبوة ناسفة ودراجتين مفخختين.



وقال مصدر أمني، إن "مناطق عدة من العاصمة بغداد، شهدت تفجيرات متعاقبة، ففي حي الشعب، انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة عند إحدى أسواقه، فيما شهد حي البلديات انفجار عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من سوق شعبية في المنطقة" بحسب (السومرية نيوز).



وأضاف المصدر، أن "دراجة نارية مفخخة، انفجرت عند إحدى الحسينيات في حي شهداء البياع".