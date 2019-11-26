المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر





ودعا الشيخ حسين، المواطنين إلى العمل الدؤوب على إعمار المسجد الأقصى المبارك، وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده، والقرارات الباطلة الأخيرة، ضد عروبة القدس وإسلاميتها.



رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأربعاء 27/11/2019م هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام 1441هـ، وأن يوم الخميس 28 /11/2019م هو الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1441هـ.