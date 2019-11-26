عريقات يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الأسير أبو دياك

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بفتح السجون الإسرائيلية للتفتيش الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاحتلال، ضد الأسرى الفلسطينيين.



وقال عريقات: "إن استشهاد الأسير أبو دياك في سجون الاحتلال، وإصرار سلطات السجون الإسرائيلية على عدم إطلاق سراحه، برغم معرفتهم واطلاعهم وتأكدهم من أنه يعاني ويصارع الموت، جراء الاعتقال والمرض، الذي استفحل في جسده، إنما يدل على بعد هذه الدولة عن الإنسانية، التي تتغنى بها، والديمقراطية الزائفة التي تخفي العنصرية خلفها".



وحمّل عريقات، الاحتلال والمجتمع الدولي الصامت، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المريض أبو دياك، ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية لفتح التحقيق الجنائي فوراً، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.