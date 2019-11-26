وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام للعام 2020-2021 بمجال البكالوريوس، والدراسات العليا.



ودعت الوزارة في بيانها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.



وشكرت الوزارة، الحكومتين الهنغارية والفيتنامية، على دعمهم المتواصل للطلبة الفلسطينيين.