حنا ناصر: نتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة نزهية كالتي جرت عام 2006



وأعرب ناصر، عن أمله بأن تكون الانتخابات المقبلة، نزيهة كما كانت الانتخابات التي جرت في العام 2006.



وقال ناصر: "نعتقد أن هذه الانتخابات، قد تزيل الانقسام البغيض، وصندوق الانتخابات في النهاية، أهم عمل تقوم به اللجنة".





رام الله - دنيا الوطنقال حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات: "بليونة وحكمة من حركة حماس، وافقت الحركة على المشاركة في الانتخابات المقبلة".جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء.