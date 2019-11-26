حنا ناصر: نتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة نزهية كالتي جرت عام 2006
رام الله - دنيا الوطن
قال حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات: "بليونة وحكمة من حركة حماس، وافقت الحركة على المشاركة في الانتخابات المقبلة".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء.
وأعرب ناصر، عن أمله بأن تكون الانتخابات المقبلة، نزيهة كما كانت الانتخابات التي جرت في العام 2006.
وقال ناصر: "نعتقد أن هذه الانتخابات، قد تزيل الانقسام البغيض، وصندوق الانتخابات في النهاية، أهم عمل تقوم به اللجنة".
قال حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات: "بليونة وحكمة من حركة حماس، وافقت الحركة على المشاركة في الانتخابات المقبلة".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء.
وأعرب ناصر، عن أمله بأن تكون الانتخابات المقبلة، نزيهة كما كانت الانتخابات التي جرت في العام 2006.
وقال ناصر: "نعتقد أن هذه الانتخابات، قد تزيل الانقسام البغيض، وصندوق الانتخابات في النهاية، أهم عمل تقوم به اللجنة".
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