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النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية

النواب الأردني: شرعنة الاستيطان ضربة لمسارات التسوية السلمية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، الاعتراف الأميركي بشرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضربة لمسارات التسوية السلمية العادلة.

وأكد رئيس المجلس، عاطف الطراونة، تمسك الأردن بالمرجعيات الأممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، مشدداً على أن القرار الأميركي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق، يشكل نهاية مؤسفة لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ولفت إلى أن مجلس النواب، وهو يرصد كل انتهاكات الإسرائيليين بحق أهلنا في فلسطين، فإنه ينظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران العام 1967، فضم غور الأردن لدولة إسرائيل والاعتراف بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر، التي أصدرت (وعد بلفور) و(سايكس بيكو)، بعد منح إسرائيل أراضٍ جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة، تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله.

وأوضح، أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر تحدياتها، وهي قضية الأردن الأولى، وقضيةُ العرب المركزية، وهي عقدة الصراع مع إسرائيل، التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية، وتتجاوز في احتلالها القانون، كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية.

وأكد "أن تعامل مجلس النواب، بروح المسؤولية الوطنية، وإدراكه لحجم التحدي، ينطلق من تقدير دقيق، لمصالح المملكة العليا، ورسم خارطة مواقفنا في مواجهة التطورات الخطيرة الأخيرة، استناداً على جهود الملك عبد الله؛ لنكون عوناً له وللعدالة، وسنداً للأشقاء الفلسطينيين".

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