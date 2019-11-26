دولي

شاهد: محاولات لإطفاء حريق اندلع بطائرة (يعسور) إسرائيلية بالنقب

شاهد: محاولات لإطفاء حريق اندلع بطائرة (يعسور) إسرائيلية بالنقب
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقعطي فيديو، يوضحان لحظة محاولة أجهزة الإطفاء الإسرائيلية، إخماد حريق اندلع في مروحية (يعسور).

وكانت مروحية (يعسور) قد هبطت في كيبوتس بيت كاما، الواقع في صحراء النقب.



 



 

أخبار ذات صلة

انتهاك المجال الجوي لواشنطن ومقاتلات تُحلق فوق البيت الأبيض

انتهاك المجال الجوي لواشنطن ومقاتلات تُحلق فوق البيت الأبيض

ليبرمان يرفض منح الحصانة لنتنياهو

ليبرمان يرفض منح الحصانة لنتنياهو

شاهد: رصاصات &#34;طائشة&#34; مصدرها مصر تُحدث أضراراً بمنزل في أشكول

شاهد: رصاصات "طائشة" مصدرها مصر تُحدث أضراراً بمنزل في أشكول

مقتل 13 جندياً فرنسياً أمس بعملية ضد متشددين في مالي

مقتل 13 جندياً فرنسياً أمس بعملية ضد متشددين في مالي

نتنياهو: مباحثات تشكيل حكومة وحدة لا تزال جارية

نتنياهو: مباحثات تشكيل حكومة وحدة لا تزال جارية

لليوم الثالث.. قطع الطرق الرئيسية في البصرة بالعراق

لليوم الثالث.. قطع الطرق الرئيسية في البصرة بالعراق

شاهد: ثلاثة قتلى ومئات الإصابات في زلزال وقع بألبانيا

شاهد: ثلاثة قتلى ومئات الإصابات في زلزال وقع بألبانيا

البابا فرنسيس لبوتين: أصلّي لأجلك

البابا فرنسيس لبوتين: أصلّي لأجلك

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

وزارة التعليم العالي تُعلن توفر منح دراسية في هنغاريا وفيتنام

شعث يدعو جالياتنا لحملات ضغط ومناصرة للأسرى ورفضاً لتشريع الاستيطان

شعث يدعو جالياتنا لحملات ضغط ومناصرة للأسرى ورفضاً لتشريع الاستيطان

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

للمرة الثانية.. لجنة الانتخابات تلتقي قيادة حماس بغزة

للمرة الثانية.. لجنة الانتخابات تلتقي قيادة حماس بغزة

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

منوعات

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عربي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

الحريري: ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين

الحريري: ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن