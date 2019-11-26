شاهد: محاولات لإطفاء حريق اندلع بطائرة (يعسور) إسرائيلية بالنقب
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقعطي فيديو، يوضحان لحظة محاولة أجهزة الإطفاء الإسرائيلية، إخماد حريق اندلع في مروحية (يعسور).
وكانت مروحية (يعسور) قد هبطت في كيبوتس بيت كاما، الواقع في صحراء النقب.
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقعطي فيديو، يوضحان لحظة محاولة أجهزة الإطفاء الإسرائيلية، إخماد حريق اندلع في مروحية (يعسور).
وكانت مروحية (يعسور) قد هبطت في كيبوتس بيت كاما، الواقع في صحراء النقب.
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