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التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أنها قررت، بمبادرة منها، إطلاق سراح 200 أسير من جماعات الحوثي، فضلا عن المساعدة في تسيير رحلات لنقل المرضى من صنعاء.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنها قررت بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف، إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى الجماعة الحوثية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول.

وأضاف أن الخطوة تأتي "استمرارا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة".

وأوضح أنه سيتم تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الدول التي يمكن أن يتلقوا بها العلاج المناسب لحالاتهم.

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