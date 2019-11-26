الأسرى يعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الحداد وإرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، وقرروا ارتداء اللون الأسود عند الوقوف على العدد، والهتاف باسم رفيقهم الشهيد سامي أبو دياك، بدل من ذكر أسمائهم، وفق ما ذكره بيان صادر عن نادي الأسير، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكان الأسرى منذ صباح اليوم قد أعلنوا حالة الاستنفار وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم أبو دياك، وقد أغلقت إدارة المعتقلات كافة الأقسام، تحسبا لأي مواجهة معهم.