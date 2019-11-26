الرئيس عباس يصل الى العاصمة القطرية في زيارة عمل





وأشارت الوكالة، إلى انه كان في استقبال الرئيس عباس والوفد المرافق له، لدى وصولهم الى مطار حمد الدولي، كلا من وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، وسفير فلسطين في قطر.

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل للبلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (قنا) القطرية.