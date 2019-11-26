شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل الى العاصمة القطرية في زيارة عمل

الرئيس عباس يصل الى العاصمة القطرية في زيارة عمل
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل للبلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (قنا) القطرية.

وأشارت الوكالة، إلى انه كان في استقبال الرئيس عباس والوفد المرافق له، لدى وصولهم الى مطار حمد الدولي، كلا من وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، وسفير فلسطين في قطر.

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