انتهاك المجال الجوي لواشنطن ومقاتلات تحلق فوق البيت الأبيض

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رام الله - دنيا الوطن

انتهكت طائرة المجال الجوي فوق واشنطن، الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض لوقت قصير، واتخاذ قرارات بإطلاق مقاتلات في أجواء المنطقة.



وقالت مصادر في الشرطة الأميركية إنه "تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها، في أجواء المنطقة التي تضم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (مقر غرفتي الكونغرس)".



وقالت شبكة (سي إن إن) الأميركية، إن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض، بعد وقت قصير من اتخاذه.



وكشف مسؤولون أميركيون أنه "لا يعتقد أن الطائرة التي انتهكت المجال الجوي معادية".



وقررت سلطات الأمن إخلاء مبنى الكونغرس والمباني التابعة له لفترة وجيزة، وسط مخاوف بشأن "طائرة صغيرة" في المنطقة.



وأفاد مسؤولون بأن الطائرة انتهكت قواعد المجال الجوي في المنطقة المحظورة، الثلاثاء، وكإجراء احترازي، تم طلب الإخلاء الذي استمر لنحو نصف ساعة.



وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي، إنه تم إخبار الموظفين في البيت الأبيض بالبقاء في أماكنهم، فيما أرسلت شرطة العاصمة إشعارا بخطر محتمل بعيد الساعة 8:30 صباحا، وتم طلب الإخلاء، ولكن سمح للجميع بالعودة إلى أماكنهم بعد نحو 30 دقيقة.