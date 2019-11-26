17 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 17 شخصا، اليوم الثلاثاء، في هجوم بسيارة مفخخة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب مدينة رأس العين شمالي سوريا.



وقالت الوزارة في بيان: "إن الهجوم وقع في قرية تل حلف غربي رأس العين، وأدى أيضا إلى إصابة 20 شخصا على الأقل"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكشفت مصادر سورية، أن الانفجار استهدف فصائل سورية موالية لتركيا، التي بدأت قبل أسابيع هجوما شمالي سوريا للقضاء على القوات الكردية ، بحسب الموقع ذاته.



وتسيطر قوات سورية مدعومة من تركيا على المنطقة منذ التوغل التركي في أكتوبر لطرد المقاتلين الأكراد، الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة.



وقبل 3 أيام، قتل 9 أشخاص في هجوم مشابه في حي الصناعة بمدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها.