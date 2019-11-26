شؤون فلسطينية

هنية: قدمنا الرد الايجابي على الانتخابات وسنشارك فيها

هنية: قدمنا الرد الايجابي على الانتخابات وسنشارك فيها
رام الله - دنيا الوطن
أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه تم انهاء موضوع تأجيل الرد الايجابي للحركة على الانتخابات، مؤكدا أنه تم تسليمه الى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر.

وأكد هنية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم الثلاثاء، مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن تسليم الرد جاء بعد حل مشكلة المعتصمين في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الدكتور محمد اشتية نزل اليوم إلى الميدان، والتقى بهم، وقدم اعتذاراً عما حصل من اعتقال عدد منهم.

وقال هنية: "إنّ الاعتداء على المعتصمين برام الله كان سبباً لإرجاء ردنا الإيجابي"، لافتا إلى أن حنا ناصر أجرى عدة سلسلة الاتصالات التي قام بها حنا ناصر ساهمت بعودة الاجواء الايجابية، ما دفع حركته للتراجع عن قرارها بتأجيل تسليم الرد للجنة الانتخابات، والاعلان عن موافقتها الخطية بخصوص ورقة الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات.

واشار هنية، إلى ان اشتية، عقد اجتماعاً مع المعتصمين، وتم مناقشة مطالبهم، وقد استمر البحث في هذا الموضوع، وتم الافراج عمن تم اعتقالهم.

وقال: "إنّ الانتخابات وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة".

 واعتبر أن حماس رحبت بالانتخابات العامة باعتبارها خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة، مبينا أن الحركة بانتظار المرسوم الرئاسي حول عقد الحوار الوطني، وموعد إجراء الانتخابات.

وذكر هنية أن الانتخابات وسيلة نتطلع من خلالها الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن يتم إنهاء الانقسام، على قاعدة نظام فلسطيني قائم على الشراكة.

 وأوضح أن الحركة عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية.

ومن جهته وصف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر موقف حماس بـ"الحكيم"، موضحا أن ما جرى اليوم هو تتويجه لنحو 10 رحلات مكوكية بين رام الله وغزة.

وأعرب ناصر عن اعتقاده أن الانتخابات قد تزيل الانقسام البغيض، وأن صندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة.

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