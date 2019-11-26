الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

محمود الهباش

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين: إن "حركة حماس لم تُخَيِّبْ الظن، وعادت من جديد لاختلاق الذرائع لكي تتهرب من استحقاق الانتخابات التي يُفترض أنها ادعت الموافقة عليها سابقًا".



وأوضح الهباش، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء :"قرار حماس المتعلق بتأجيل تسليم ردها المكتوب يعيدنا امرة أخرى إلى ذات الحلقة المفرغة التي جلبت لشعبنا الويلات طيلة ثلاث عشرة سنة خلت".



وأضاف الهباش: "حماس لم تتغير، ولن تتغير، وواهم من يظن غير ذلك، وسوف تظل تعتقل الحالة الوطنية في قيود ذرائعها المختلقة واستدراكاتها الكاذبة، أملًا في أن تتمكن من اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم أخونة قضية فلسطين لصالح أجندات أقل ما يُقال فيها إنها غير وطنية"، حسب تعبيره.



وتابع: "بينما توجه القيادة الفلسطينية الزخم النضالي الفلسطيني نحو الاشتباك مع الاحتلال ومن يقف معه، وفي اليوم الذي يعبر فيه الشعب الفلسطيني عن غضبه من السياسات الأمريكية المعادية لفلسطين، تنخذل حماس وتنكص على أعقابها وتنسحب من موافقتها على الاحتكام إلى شعبها، أو من يُفترض أنه شعبها".