مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول





وقد ضم مجلس إدارة المعهد القضائي الجديد كل من:



أ.د محمد الشلالدة/ وزير العدل/ رئيسا لمجلس الادارة.



المستشار إيمان ناصر الدين/ قاضي المحكمة العليا/ نائباً للرئيس.



المستشار أكرم الخطيب/ النائب العام/عضواً.



القاضي كفاح الشولي / مدير المعهد القضائي/ عضواً.



القاضي بشار بركات/ قاضي محكمة الاستئناف/عضواً.



القاضي بلال ابو هنطش/ قاضي محكمة الاستئناف/ عضواً.



الاستاذ جواد عبيدات / نقيب المحامين/ عضواً.



د.خالد تلاحمة/ عضو هيئة تدريسية - كلية الحقوق / جامعة بيرزيت/عضواً.



د.عبد الرؤوف السناوي/عضو هيئة تدريسية - كلية الحقوق/ جامعة القدس/عضواً.



وافتتح وزير العدل الجلسة مرحبا بالأعضاء الجدد وفق التشكيلة التي اقرت، وبتعيين القاضي كفاح الشولي مديرا للمعهد متمنيا له التوفيق في عمله ومؤكدا استعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح عمل المعهد، مشيراً إلى أهمية المنحة الأوروبية للمعهد القضائي، والجهود التي بذلت لتفعيلها.



وقدم مدير المعهد القضائي سعادة القاضي كفاح الشولي، لأعضاء مجلس الإدارة عرضا موجزا عن أوضاع المعهد من حيث الترتيبات الإدارية، والشركات والاتفاقيات المقبلة للمعهد، وكذلك خطط التدريب للمرحلة المقبلة.



وناقش اجتماع مجلس إدارة المعهد القضائي تشكيل اللجنة الاكاديمية للمعهد القضائي المخولة بإقرار البرامج التدريبية، وإقرار الموازنة العامة وفقا لخطة العام 2020، وإقرار بعض التعديلات على هيكلية المعهد القضائي، وتم تعيين القاضي بلال ابو هنطش اميناً لسر المجلس، وتمت مناقشة تفعيل برنامج "الدبلوم القضائي" بوضع جميع الآليات اللازمة لذلك.



واتفق مجلس إدارة المعهد القضائي على الانعقاد الدوري بشكل شهري للمجلس، تفعيلا لعمله، ومما يشكل انطلاقة جديدة وفاعلة لعمل المعهد.







رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني اجتماعه الأول بعد تعيين المدير الجديد للمعهد القاضي كفاح الشولي، اليوم في مقر المعهد بمدينة رام الله.وعُقد الاجتماع الأول بعد اعتماد وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي تشكيلة المجلس، بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وفقاً لما أوجبته المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008.