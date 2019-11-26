شؤون فلسطينية

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إدانتها بأشد العبارات تصعيد مليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة انتهاكاتها وجرائمها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم في طول الضفة الغربية وعرضه.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "تدين الوزارة بشدة إقدام عصابات المستوطنين على احراق مساحات واسعة من اشجار الزيتون القريبة من المنطقة الاثرية في بلدة سبسطية شمال الضفة الغربية، بما شكل تهديدا على الاثار التاريخية الهامة والمستهدفة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه".

ودانت الوزارة بشدة قيام عناصر الارهاب الاستيطاني باقتحام قرية الجبعة في محافظة بيت لحم وبطرية وحشية وهمجية، اعتدت خلالها على ممتلكات المواطنين ومنازلهم واعطبت عجلات عشرات المركبات، وخطت شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب، وتضمنت تهديدات للمواطنين بتكرار اعتداءاتها وهجماتها على القرية. 

وقال البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد، وترى فيه تصعيدا ممنهجا ومدروسا ينذر بانفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته حكومات الاحتلال المتعاقبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو ما تتحمل دولة الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انفجاره في اية لحظة". 

وحذر البيان، من مغبة التعامل مع إعتداءات المستوطنين المتواصلة كأمور اعتيادية باتت مألوفة لانها تتكرر كل يوم، وتحذر من المرور عليها مرور الكرام من قبيل انها لا تستدعي التوقف الجاد عندها ودراسة نتائجها وتداعياتها. 

وأكدت الوزارة، أن إعتداءات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين تختبر يوميا ردود الفعل الدولية اتجاهها بهدف تنفيذ المزيد من تلك الهجمات اسراعا في تحقيق المزيد من سيطرة الإحتلال على الارض الفلسطينية. 

طالبت الوزارة المجتمع الدولي الخروج عن صمته اتجاه انتهاكات المستوطنين وجرائمهم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال.

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