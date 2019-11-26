للمرة الثانية.. لجنة الانتخابات تلتقي قيادة حماس بغزة





وقال المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، لـ "دنيا الوطن": "ذاهبون للاجتماع مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، لبحث ردهم بشأن ملف الانتخابات وتأجيل تسليم ردهم المكتوب على دعوة الرئيس محمود عباس".





وحول إمكانية تسلم موقف الحركة مكتوباً، قال كحيل: "ذاهبون للاجتماع ونأمل خيراً فيما يتعلق برد حماس المكتوب على دعوة الانتخابات".





يذكر أن حركة حماس أعلنت، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم.





وفي السياق، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن ارجاء حركة حماس ردها على رسالة الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات موقف متوقع، مضيفاً: "حماس دائماً تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام".



وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء: "آن الأوان لإنهاء خلافاتنا الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، والهدف من اجراء الانتخابات بالأساس هو انهاء الانقسام".







خاص دنيا الوطنمن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الانتخابات المركزية المتواجد في قطاع غزة برئاسة حنا ناصر، مساء الثلاثاء، قيادة حركة حماس في القطاع، وذلك بعد اجتماع سابق جرى صباح اليوم.