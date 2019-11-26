نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

أصدرت نقابة الأطباء الفلسطينين، الثلاثاء، بيان صحفي، حول استشهاد الأسير سامي أبو دياك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تلقينا فجر هذا اليوم نبأ الإعدام الطبي الذي قامت به سلطات الاحتلال بحق الأسير المريض سامي ابو دياك والذي لم يتلقى حقه الانساني والاخلاقي في العلاج ، بشكل متعمد ومقصود حتى ادى ذلك الى استشهاده.



إننا في نقابة الأطباء ندين هذه الممارسات اللا انسانية ونؤكد على ما يلي:



إن حصول المريض سواء كان اسيرا او سجينا او حر طليق على فحص واستشارة طبية اخرى غير المقدمة له حق من حقوقه الاساسية التي ضمنتها له القوانين الدولية، وهذا ما ترفضه سلطات الاحتلال برفضها السماح لطواقم طبية فلسطينية من زيارة الاسرى المرضى والتي طالبت النقابة مراراً بذلك.



إن مستوى العلاج المقدم للاسرى المرضى لا يتعدى كونه علاج تلطيفي وتسكين للالم والذي يسمح للمرض بالانتشار والتفاقم ويؤدي الى مضاعفات خطيرة او الى الوفاة في وقت قصير.



تطالب نقابة الأطباء بتحقيق محايد في مدى فاعلية العلاج المقدم للاسرى مكون من لجان مختصة لا يكون فيها الصليب الاحمر هو الطرف الوحيد وتطالب نقابة الاطباء السلطة الوطنية والمؤسسات والهيئات كافة بالتكاتف لحماية الاسرى وخصوصا المرضى منهم.







رام الله - دنيا الوطن