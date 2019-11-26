عريقات: إرادة الشعب لن تبقى رهينة موقف حماس

تساءل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: "ما هي مصلحة حماس من تأجيل ردها اليوم على الانتخابات، خاصة في هذا اليوم الذي يشهد وحدة شعبية رافضة لتصفية قضيتنا".

وطالب عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء ، كافة الفصائل باتخاذ موقف حازم من هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه لن تبقى إرادة الشعب رهينة بموقف حماس.





يذكر أن حركة حماس أعلنت، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم.

رام الله - دنيا الوطن