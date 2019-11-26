شؤون فلسطينية

الأحمد: حماس تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام وموقفها متوقع

الأحمد: حماس تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام وموقفها متوقع
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن ارجاء حركة حماس ردها على رسالة الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات موقف متوقع، مضيفاً: "حماس دائماً تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام".

وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء: "آن الأوان لإنهاء خلافاتنا الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، والهدف من اجراء الانتخابات بالأساس هو انهاء الانقسام".

يذكر أن حركة حماس أعلنت، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم.

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