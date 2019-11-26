النخالة لوزير الخارجية الإيراني: سنُواصل التصدي للمشروع الإسرائيلي

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: إن المقاومة، ستواصل التصدي للمشروع الإسرائيلي، معبراً عن شكره لإيران قيادة وشعباً، على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الثلاثاء، بين النخالة ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي.



وأكد النخالة، أن التفاف الشعب الفلسطيني، حول مقاومته في المعركة الأخيرة، هو رسالة للجميع، بأن هذا الشعب متمسك بأرضه، وبخيار المقاومة لاستعادة أرضنا ومقدساتنا.



بدرره، أعرب الوزير ظريف، عن تأييد الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، في مواجهه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام، مشيداً ببطولات الشعب الفلسطيني، وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن