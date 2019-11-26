شؤون فلسطينية

النخالة لوزير الخارجية الإيراني: سنُواصل التصدي للمشروع الإسرائيلي

النخالة لوزير الخارجية الإيراني: سنُواصل التصدي للمشروع الإسرائيلي
زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: إن المقاومة، ستواصل التصدي للمشروع الإسرائيلي، معبراً عن شكره لإيران قيادة وشعباً، على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الثلاثاء، بين النخالة ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكد النخالة، أن التفاف الشعب الفلسطيني، حول مقاومته في المعركة الأخيرة، هو رسالة للجميع، بأن هذا الشعب متمسك بأرضه، وبخيار المقاومة لاستعادة أرضنا ومقدساتنا.

بدرره، أعرب الوزير ظريف، عن تأييد الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، في مواجهه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام، مشيداً ببطولات الشعب الفلسطيني، وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 

أخبار ذات صلة

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها

للمرة الثانية.. لجنة الانتخابات تلتقي قيادة حماس بغزة

للمرة الثانية.. لجنة الانتخابات تلتقي قيادة حماس بغزة

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

عريقات: إرادة الشعب لن تبقى رهينة موقف حماس

عريقات: إرادة الشعب لن تبقى رهينة موقف حماس

الأحمد: حماس تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام وموقفها متوقع

الأحمد: حماس تبحث عن العراقيل للإبقاء على الانقسام وموقفها متوقع

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

الهباش: حماس تختلق الذرائع لتتهرب من استحقاق الانتخابات

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها

الخارجية: عصابات المستوطنين تختبر ردود الفعل لتعميق ارهابها واستيطانها

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

نقابة الأطباء تُطالب بتحقيق محايد بظروف استشهاد الأسير أبو دياك

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

اشتية: توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية ضد القرار الأمريكي الذي يُشرعن الاستيطان

اشتية: توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية ضد القرار الأمريكي الذي يُشرعن الاستيطان

الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

منوعات

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عربي

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

العكلوك: دول عربية ستُوجه رسائل وتحذيرات لأمريكا بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

العكلوك: دول عربية ستُوجه رسائل وتحذيرات لأمريكا بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

أردوغان يُوجه رسالة لدول الخليج من قاعدة عسكرية بقطر

أردوغان يُوجه رسالة لدول الخليج من قاعدة عسكرية بقطر