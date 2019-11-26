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شؤون فلسطينية

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

وزير التربية يبحث مع نظيره القطري سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، خلال زيارته لدوله قطر، بنظيره القطري، د. محمد الحمادي، بحضور السفير الفلسطيني منير غنّام، ونائبه، د. يحيى الآغا.

وبحث عورتاني مع الحمادي سبل تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، خصوصاً في مجال استقطاب المعلمين من فلسطين للعمل في قطر، إذ تم الاتفاق على وضع إجراءات محددة، تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية الاستقطاب، بما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المعلمين، كما تمت مناقشة حيثيات الزيارة التي سيقوم بها الوفد القطري في أوائل العام المقبل.

وأكد الوزير القطري، أن فلسطين ستُعطى الأولوية في مجال التعاقد الخارجي في إطار تفاهم مشترك بين الوزارتين؛ وبدعم ومتابعة حثيثة من قِبل سفير فلسطين في قطر.

كما التقى عورتاني؛ بفهد السليطي، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تترأسها الشيخة موزة بنت ناصر المسند؛ وذلك بحضور السفير غنّام ونائبه، إذ جرى نقاش معمق حول محاور وأولويات الدعم، الذي ستقدمه "التعليم فوق الجميع" في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ والذي يشمل دعم التعليم المتعدد الأبعاد في المناطق الأكثر تهميشاً.

كما ناقش الوزير عورتاني مع السليطي، سبل دعم الخريجين للانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي، وإنشاء أعمال ريادية، إذ تم الاتفاق على زيارة السليطي لفلسطين على رأس وفدٍ في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

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