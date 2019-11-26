هنية: أكدنا لحنا ناصر رفضنا الاعتداء على الأسرى المحررين وتلقينا ردوداً إيجابية

اسماعيل هنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال اتصاله بمجموعة من الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله، على تضامنه ووقوفه معهم ومع حقوقهم العادلة، ورفض أي اعتداء عليهم، تحت أي ظرف أو مبرر كان.



وقال هنية، وفق ما صدر عن المكتب الإعلامي لحماس: "تواصلت منذ الصباح مع عدد من القادة والمسؤولين العرب لوضعهم في صورة التطور الخطير المتمثل في الاعتداء المرفوض على الأسرى، وحثهم على التدخل من أجل وقف هذا الانتهاك بحق المعتصمين، والتأكيد على حقوقهم التي من أجلها قاموا بهذا الاعتصام".



وأضاف هنية: "قيادة الحركة، عبرت عن رفضها في اللقاء مع حنا ناصر لما تم بحق الأسرى من قبل أجهزة أمن السلطة، مما أدى إلى قرار الحركة، إرجاء تسليم ردها المكتوب للجنة الانتخابات المركزية"، وفق تعبيره.



وحسب البيان، فقد تلقى هنية ردودًا إيجابية من رئيس لجنة الانتخابات، بعد تواصله مع قيادة السلطة الفلسطينية، تفيد بمتابعة الإجراءات بحق الأسرى المعتصمين.