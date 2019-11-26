الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً لمدان بتهمة القتل القصد



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة نابلس مهند الحريري.



رام الله - دنيا الوطندانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي بسام زيد، والقاضي قاسم ذياب، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس، بحق المتهم (ح، م، ش) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.