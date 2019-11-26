العوض: تفاجأنا من عدم تسليم حماس لردها ونأمل باستدراك الموقف قريباً

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، اليوم الثلاثاء: تفاجأنا اليوم، من عدم تسليم حركة حماس لردها الإيجابي لحنا ناصر، وربطخه بما حصل في خيمة الأسرى بالضفة، فحتى الأمس، نصحنا حماس بالاستمرار بذات الموقف الإيجابي، الذي أبدته في ملف الانتخابات.



وأضاف العوض في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": نحن نؤكد على ضرورة السير في ملف الانتخابات حتى النهاية، دون ربطة بأي موضوع آخر، وبتقديري هذه الإشكاليات البسيطة بالإمكان تجاوزها، والعمل ضمن المربع الإيجابي المتعلق بالانتخابات، نأمل أن يتعامل الجميع بالمزيد من الحكمة والروح الإيجابية".



وأكمل: كنا نأمل أن تُسلم حركة حماس ردها الإيجابي للدكتور حنا ناصر، اليوم، كما كان متوقعاً، دون ربط ذلك بأي مستجدات، خاصة فيما يتعلق بخيمة الأسرى التي نعتبر أن إزالتها أمر مخالف لكل القوانين، لكن هذا كان يجب ألا يؤثر على تسليم الرد على رسالة الرئيس أبو مازن، فيما يتعلق بالانتخابات.



وتأمل العوض، أن تستدرك حماس موقفها قريباً، وأن تسلم ردها، أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية، التي سلمت ردودها، متمماً: "كما نأمل أن تعالج السلطة الوطنية الفلسطينية مسألة التصرف المدان الذي يتعلق بإزالة الخيمة الخاصة بالأسرى، ومعالجتها بروح إيجابية، وتعزز المناخات التي تفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات كما هو متوقع من قبل شعبنا".