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شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين يوم أمس الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقدة في مقر المنظمة بمدينة لاهاي.

وقد مثل دولة فلسطين في المؤتمر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، السفيرة روان سليمان، والتي ألقت كلمة دولة فلسطين، حيث أكدت فيها  أن دولة فلسطين تعتز بانضمامها للاتفاقيات التي تحظر انتشار الأسلحة التدميرية، وبأن انخراط دولة فلسطين في الجهود الدولية الهادفة لنزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، هو تعبير عن الإرادة السياسية الفلسطينية في تحقيق أهداف الإنسانية جمعاء، وتحقيق الأمن الدولي على أساس عادل ومنصف.

كما وأكدت على ضرورة تعزيز مبدأ عالمية الاتفاقية بما يضمن انصياع  إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد ابناء شعبنا الأعزل الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاتفاقية.

وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سليمان على التزام دولة فلسطين الكامل والتعاون مع بقية الدول الأطراف لإنجاح المؤتمر في سبيل بناء منظمة قادرة على جعل هذا العالم خالياً من جميع الأسلحة الكيميائية.

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