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شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية

المالكي يلتقي المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية السيد ريتشارد مور، وأطلعه على آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الانتخابات العامة المرتقبة، مؤكداً على جاهزية الحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس للمضي قدماً في الانتخابات، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.

كما شكر الوزير الحكومة البريطانية على موقفهم بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو باعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية، وموقفهم الداعم في مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، والتي ترأستها بريطانيا.

وأطلع الوزير السيد مور على نتائج الاجتماع الطارئ الذي تم عقدة لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والذي تم الإعلان فيه عن المواقف الداعمة للدول العربية، وعن دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد مور على استمرار دعم الحكومة البريطانية للحكومة الفلسطينية، وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967 وهو بما يتماشى مع الحكومة البريطانية بدعم حل الدولتين، والتوصل إلى الحل السلمي.

وحضر الاجتماع من الجانب البريطاني: نائب القنصل البريطاني العام السيدة أليسون هول، السكرتير الخاص للمدير العام السيد ساموئيل نيكولز.

ومن الجانب الفلسطيني: مدير دائرة أوروبا الغربية المستشار إيهاب الطري، مسؤول ملف بريطانيا سكرتير ثالث قصي عيساوي، من مكتب الوزير ملحق دبلوماسي، زينة المصري.

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