شاهد: والدة الشهيد الأسير أبودياك تُوجه رسالة لملك الأردن: "هذه أمنيتي الأخيرة"

رام الله - دنيا الوطنفي أول ظهور لها بعد استشهاد نجلها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قالت والدة الأسير سامي أبو دياك (36 عاماً) أنها كانت والدة لأسير، وأصبحت "بكل فخر واعتزاز أم الشهيد".ووجهت والدة الشهيد أبو دياك عبر فضائية (رؤيا) الأردنية مناشدة لملك الأردن، وقالت: "أطالب الحكومة الأردنية وجلالة الملك بأن يُطالبوا بجثمان ابني، لأنه مواطن أردني، وأن يُطالبوا بالإفراج عن ابني الثاني سامر المحكوم مؤبد، وأن يتبنوا كلاهما".وأضافت: "كنت أتمنى رؤيته وهو يتنفس، والآن أصبحت أمنيتي الوحيدة أن يُحضروا لي جثمانه ويُدفن في مقابرنا لأزوره".وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، في مستشفى سجن الرملة.يذكر أن أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة 5 سنوات بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد له ما زاد من سوء وضعه.