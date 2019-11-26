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الديمقراطية: لا سبب يُبرر تعطيل العملية الانتخابية والتجاوزات موجودة بالضفة وغزة

الديمقراطية: لا سبب يُبرر تعطيل العملية الانتخابية والتجاوزات موجودة بالضفة وغزة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان 
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد سبب، يمكن أن يكون مبرراً كافياً لتعطيل المسيرة الانتخابية، مشيرة إلى أن التجاوزات في حرية الرأي والتعبير موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وعلّق عضو المكتب السياسي للجبهة، قيس أبو ليلى في تصريحات خاصة لــ"دنيا الوطن" على إعلان حركة (حماس) تأجيل تسليم ردها المكتوب بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات.

وقال: "نحن نستنكر الهجوم الذي شنته الأجهزة الأمنية في الضفة على اعتصام الأسرى المحررين، ونعتبر أن هذا التصرف هو تصرف لا يسيء فقط إلى حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً للمواطنين، وإنما أيضا يسيء لمكانة الأسرى المحررين الذين بصرف النظر عن اتجاهاتهم وانتماءاتهم، ينبغي أن نحترم نضالهم وتاريخهم، وأن نستجيب لحقوقهم بدلاً من أن نعتدي على اعتصام سلمي لهم". 

وأضاف أبو ليلى: ولكن نحن نعتقد أنه لا سبب يمكن أن يكون مبرراً كافياً بتعطيل مسيرة الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك تجاوزات في ملف حرية الرأي والتعبير قي الضفة وغزة على حد سواء.

وشدد على أنه إذا أخذت هذه التجاوزات كمبرر من أجل تعطيل المسيرة نحو الاستحقاق الانتخابي، هذا أمر غير مناسب، وهذا يتعارض مع الموقف الإجماعي، الذي اتخذه شعبنا الفلسطيني، بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بأسرع وقت ممكن، وضرورة الإسراع في وجود توافق بهذا الشأن بأسرع وقت أيضاً، والبدء بحوار حول الترتيبات الضروية لإجراء هذه الانتخابات.

وأعلنت حركة حماس، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم.

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