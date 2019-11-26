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اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق

اعتقال عناصر خطرة من تنظيم الدولة بالموصل شمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم الدولة، متخفين في مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن فوج قوات (سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، يقوم بتنفيذ عملية أمنية تمكن خلالها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأوضحت الداخلية أن أحد العناصر المسلحة، كان يعمل فيما يسمى بـ"الحسبة"، والآخران كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

ونوهت وزارة الداخلية العراقية إلى أن عملية إلقاء القبض على المسلحين الثلاثة، تمت في منطقتي الموصل الجديدة، وحي العامل، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية، يحيى رسول، الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوي، تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم الدولة في منطقة الحي الصناعي في الموصل.

وكتب رسول في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "تمكنت قواتنا البطلة في نينوي من إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم الدولة في منطقة الحي الصناعي في الموصل، واعترف بقيامه بعمليات اقتناص من سكان المنطقة، والإخبار عنهم والتحريض على قتلهم".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم المسلح، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية، عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر تنظيم الدولة في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا؛ للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم المسلح المتكررة.

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