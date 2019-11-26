والد الأسير الحلبي يلتقي المستشار السياسي لسفارة سويسرا

رام الله - دنيا الوطنالتقى والد الأسير محمد الحلبي، مدير مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، بالمستشار السياسي لسفارة سويسرا لدى الاحتلال، حيث تم اللقاء في مدينة غزة، بحضور نجل الأسير الحلبي.وأكد خليل الحلبي، أنه دار النقاش بينه بين المستشار السياسي، حول قضايا الاسرى الفلسطينيين، خاصة ملف الأسير محمد الحلبي، المعتقل منذ ثلاثة أعوام ونصف، بتهم غير معقولة.وقال الحلبي، بان لقاءه كان إيجابي، خاصة وان المستشار السياسي وعد بنقل رسالة ذوي الاسرى، ورسالة عائلة الحلبي، التي تنتظر الافراج عن ابنها، بعد تفنيد كل الاتهامات من قبل مؤسسة الرؤية العالمية التي يعمل بها، ومن قبل الشهود والمحاميين.واعتقل الاحتلال الإسرائيلي محمد الحلبي على حاجز بيت حانون – ايرز-أثناء عودته من الضفة المحتلة.