مواجهات في مختلف نقاط التماس بالضفة بعد استشهاد أبو دياك

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف محافظات الوطن، مسيرات غضب شعبي، تزامنت مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى اللحظة عن إصابة العشرات بالأعيرة "المطاطية" والغاز السام المسيل للدموع.



وانطلقت المسيرات احتجاجاً على استشهاد سامي أبو دياك، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.



وشهدت عدة مدن وبلدات وقرى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب قمع جيش الاحتلال للمسيرات السلمية.



وأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال، وعشرات الشبان في نقاط التماس بمحافظات طولكرم وجنين وقلقيلية والخليل وبيت لحم ورام الله.



وكان جيش الاحتلال، قد أعلن حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديراً منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية، ومناطق التماس.



ولا زالت المواجهات مستمرة في عدة نقاط تماس في مختلف مناطق الضفة الغربية.