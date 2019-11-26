الهيئة العليا ستُعلن غداً مصير مسيرات العودة بقطاع غزة

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خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان

من المقرر، أن تصدر الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، يوم الأربعاء المقبل، بياناً توضح فيه ما إذا ستتم إقامة فعالية يوم الجمعة، أم أنه سيتم الاتفاق على شكل جديد تقرره الهيئة.



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا، ماهر مزهر في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن هناك اقتراحات عديدة، من بينها التأجيل بسبب الأوضاع الأمنية.



وذكر مزهر، أن بيان يوم غدٍ الأربعاء، سيوضح هل سنكون أمام فعالية يوم الجمعة القادم، أو سنكون أمام شكل جديد تقرره الهيئة، أم سيتم التأجيل، ارتباطاً بالأوضاع الأمنية السيئة، حتى لا نعطي فرصة للمجرم نتنياهو، بالتغول على أبناء شعبنا.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، أكدت أمس الاثنين، على استمرارية مسيرات العودة، بطابعها السلمي والشعبي.



وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماع فصائلها: "المسيرات مستمرة بطباعها السلمي والشعبي، وستبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبل بعنوان (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وكانت الهيئة الوطنية العليا، قررت عدم تنظيم مسيرات العودة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التطورات الأمنية في القطاع، في حين كانت المسيرات تنظم بانتظام، كل يوم جمعة، منذ 30 من آذار/ مارس 2018.