الأوقاف بغزة تدعو لأداء صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

في ظل تأخر نزول المطر، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حال انحباس المطر، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع محافظات قطاع غزة.



وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد، د. وليد عويضة، أن الوزارة قررت الدعوة لإقامة الصلاة في جميع محافظات قطاع غزة يوم الخميس المقبل 28/11 الساعة العاشرة صباحاً.



ونوه إلى أن إقامة صلاة الاستسقاء هي سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يُقيمها حال تأخر نزول المطر وانحباسه.



وذكر عويضة، أن الصلاة ستقام بشكل مركزي في مدينة غزة بجوار مسجد حسن البنا بحي الزيتون، حيث يؤُم المصلين الدكتور سلمان الداية.



وأضاف: "كما ستقام الصلاة في محافظة الشمال في ساحة مسجد الخلفاء، وفي الوسطى في ساحة سوق النصيرات، وفي محافظة خانيونس في مدرسة الحاج محمد النجار، وفي رفح بجوار مديرية أوقاف رفح".