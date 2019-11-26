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القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز باليمن
رام الله - دنيا الوطن
كسرت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة، هجوماً لجماعات الحوثي، على مواقعها في جبهة (باهر)، شرقي مديرية "ماوية"، بمحافظة تعز في اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجنوبية، استهدفت فجر الثلاثاء خلية حوثية، وقتلت وجرحت أربعة عناصر من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار، ممن حاولوا التسلل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت القوات المشتركة، تصدت لمحاولات تقدم حوثية أخرى، في موقع (وَتَرَة) بمنطقة حِلحَال وموقع الشَجفَا ومواقع أخرى.

ونجحت القوات المشتركة، في رصد واستهداف عناصر المتمردين، وإجبارهم على التراجع، بعد أن تكبدوا خسائر في صفوف عناصرهم المهاجمة.

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