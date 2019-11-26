فتح: حماس تراوغ بملف الانتخابات ونطالبهم بتسليم الرد فوراً

عقب الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، على إرجاء حماس، تسليم موافقتها المكتوبة على إجراء الانتخابات قائلاً: تصرف حماس مخيب للآمال ومتوقع، وهذه للأسف الشديد مراوغة حركة حماس، التي لا تنتهي، وهذا يُدلل على بحثهم عن حجج، وأنهم غير ناضجين وغير جاهزين للرجوع إلى الشعب الفلسطيني، وقراره.





وأضاف القواسمي لـ"دنيا الوطن": " أتمنى أن يغيروا رأيهم في القريب العاجل، فالموضوع ليس للمناورة والتكتيك والبحث عن حجج واهية، وقضية الاعتداء على الأسرى، هي حجة اختلقوها من أجل تعطيل الوحدة الوطنية من بوابة الانتخابات".





وطالب حركة حماس بشكل فوري وسريع بإرسال الرسالة المكتوبة، وإلا سنحملهم المسؤولية الكاملة عن تعطيل الانتخابات، متمماً: "من جانب آخر هذا يدلل على صحة موقف الرئيس أبو مازن، عندما طلب منهم كتاباً خطياً بهذا الموضوع، لذلك نأمل إرسالها فوراً، لإنجاز الوحدة الوطنية.





وشدد على أن حركة فتح، رحبت منذ البداية بالمواقف المبدئية التي أطلقتها حركة حماس، بحذر شديد، لأننا وبحسب تجاربنا السابقة، نعلم أن حماس وباللحظة الأخيرة، تبحث عن ذرائع من أجل عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وسنبقى حذرين حتى النهاية، وفق تعبيره.





وأعلنت حركة حماس، منذ قليل، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم، مؤكدة على أنها رحبت بالانتخابات العامة لإنهاء الانقسام، وأنها عملت على تذليل كل العقبات.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير