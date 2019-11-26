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شاهد: اشتية للأسرى المحررين: الوطن ساحة مفتوحة للتعبير وحرية الرأي

شاهد: اشتية للأسرى المحررين: الوطن ساحة مفتوحة للتعبير وحرية الرأي
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الوطن يعتبر ساحة مفتوحة للتعبير وحرية الرأي، مشدداً على أهمية العمل على حل قضايا الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

جاء ذلك، خلال زيارة اشتية لخيمة اعتصام الأسرى المحررين بمدينة رام الله، وذلك بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن؛ لفض الاعتصام.

ورافق اشتية خلال زيارته القيادي في حركة حماس، ناصر الدين الشاعر، وأكد أنه سيقوم بمقابلة، وفد منهم الساعة الثانية ظهراً. 

 


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