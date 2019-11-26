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دولي

ليبرمان يرفض منح الحصانة لنتنياهو

ليبرمان يرفض منح الحصانة لنتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إن منح الحصانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيضر بثقة الجمهور في النظام.

وأوضح ليبرمان، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن نتنياهو قال إنه لا يحتاج إلى حصانة، فإن الشيء الوحيد الذي سيتم قبوله من قبل الجميع، هو ما سيصدر فقط عن المحكمة.

وأضاف ليبرمان: "كل المحاولات الأخرى، مثل منح الحصانة في الكنيست، تشكل انتهاكًا لثقة الجمهور في النظام، الملعب الصحيح هو المحكمة، ونحن ندرك أن هناك قضاة في القدس"، معبراً عن أمنياته بخروج رئيس الوزراء من التهم الموجهة إليه بريئاً "كنقاء الثلج، لكن المكان الوحيد لتوضيح القضية هي المحكمة فقط".

وقال ليبرمان إن المواطنين الإسرائيليين "يسارعون بأعين مفتوحة نحو حملة انتخابية أخرى، وهي، في تقديري، حملة غير ضرورية، لقد استنفد قادة الأحزاب كل الجهود ومن المشكوك فيه ما إذا كانت هناك فرصة في الكنيست لمنع انتخابات جديدة، نفهم جميعًا أنه لا يوجد شيء غير ضروري، وليس ضروريًا لإسرائيل ومواطنيها مثل الانتخابات، لقد انتقلت الكرة إلى حد كبير إلى رئيس الدولة، ورئيس الكنيست".

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