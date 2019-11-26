خالد: سادية دولة الاحتلال الإسرائيلي بمعاملة الحركة الأسيرة لا تعرف الحدود





وبين أن الأسير أبو دياك، عانى في سنواته الأخيرة من سياسة الإهمال الطبي، الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون بحق الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي قدمت حتى الآن 222 شهيداً من بينهم 66 أسيراً، استشهدوا بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد.



وأضاف، أن المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي تلقاها الحركة الفلسطينية الأسيرة بشكل عام، والأسرى المرضى بشكل خاص، والذين يتجاوز عددهم نحو 700 أسير بينهم أكثر من ثلاثين أسيراً مصاباً بمرض السرطان، وعشرات غيرهم مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة، تعكس سادية مفرطة لا تعرف الحدود، تجد في معاناتهم متعة، تنسجم مع نزعة الانتقام لدرجة الإعدام البطيء خارج القانون من خلال الإهمال الطبي المتعمد.





وأكد أن هذا الأمر، يجب أن يدفع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان إلى التدخل ومطالبة الجهات المعنية في الأمم المتحدة، بفتح تحقيق في الجرائم التي تركبها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الحركة الفلسطينية الأسيرة، ومن أجل توفير الرعاية الصحية المناسبة لأسراها المرضى إلى جانب ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل، ودفعها لاحترام حق الأسير الفلسطيني في رعاية صحية مناسبة، توقف هذا النزيف الدامي، وما يترتب عليه من معاناة ليس للأسرى الفلسطينيين وحدهم، بل ولأسرهم وذويهم على حد سواء.

رام الله - دنيا الوطننعى تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير سامي عاهد أبو دياك، (36 عاماً)، الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء، وحمّل دولة الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام مناضل قضى في سجون الاحتلال أكثر من سبعة عشر عاماً.